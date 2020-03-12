ترامب: مستعد تماماً لاستخدام السلطة الفيدرالية الكاملة للتعامل مع كورونا

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "مستعد لاستخدام ​السلطة​ الكاملة للحكومة الفيدرالية للتعامل مع تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد (كوفيد-19) في ​الولايات المتحدة​". هذا وسعى ترامب، في وقت سابق، إلى "تهدئة المخاوف من انتشار الفيروس التاجي سريع الانتشار"، مشيراً الى انه "سيستخدم جميع الموارد الحكومية اللازمة لمكافحته".

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