وزير الصحة أشاد بدور الصليب الأحمر في نقل الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا

التقى ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ وفودًا دبلوماسية في زيارات بروتوكولية شملت كلا من سفير كوبا ألكسندر بيير موراغا، وسفير ​كوريا​ يونغ دان كوان والقائم بالأعمال لجمهورية ​كازاخستان​ إيرجان كاليكينوف، وتناول البحث أفق التعاون الثنائي وسبل تفعيله في مجال ​السياحة​ الطبية.

كما التقى الوزير حسن وفدًا من ​الصليب الأحمر اللبناني​ ضم الأمين العام ​جورج كتانة​ ورئيسة قسم الخدمات الطبية الإجتماعية السيدة أمينة بري فواز، وتطرق البحث إلى برامج التعاون المشترك ولا سيما تلك المتصلة بمكافحة وباء ​كورونا​ المستجد.

وأشاد وزير الصحة العامة بدور الصليب الأحمر اللبناني في نقل الحالات المشتبه بإصابتها في الفيروس من مختلف المناطق وهذا موضع تقدير اللبنانيين جميعًا.