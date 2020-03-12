وزير الصحة أشاد بدور الصليب الأحمر في نقل الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا

التقى وزير الصحة حمد حسن وفودًا دبلوماسية في زيارات بروتوكولية شملت كلا من سفير كوبا ألكسندر بيير موراغا، وسفير كوريا يونغ دان كوان والقائم بالأعمال لجمهورية كازاخستان إيرجان كاليكينوف، وتناول البحث أفق التعاون الثنائي وسبل تفعيله في مجال السياحة الطبية.
كما التقى الوزير حسن وفدًا من الصليب الأحمر اللبناني ضم الأمين العام جورج كتانة ورئيسة قسم الخدمات الطبية الإجتماعية السيدة أمينة بري فواز، وتطرق البحث إلى برامج التعاون المشترك ولا سيما تلك المتصلة بمكافحة وباء كورونا المستجد.
وأشاد وزير الصحة العامة بدور الصليب الأحمر اللبناني في نقل الحالات المشتبه بإصابتها في الفيروس من مختلف المناطق وهذا موضع تقدير اللبنانيين جميعًا.
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