بريطانيا تواجه الأخبار الزائفة حول (كورونا)

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أعلن مصدر حكومي بريطاني، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون عقد قمة تكنولوجية على مستوى عال، مساء الأربعاء، في 10 داونينغ ستريت، لمناقشة مكافحة الأخبار المزيفة حول وباء (كورونا).

وقال المصدر إن جونسون استدعى عمالقة التكنولوجيا ممثلين بمحرك البحث غوغل وفيسبوك وآبل ومايكروسوفت وأمازون، لاجتماع شارك فيه وزير الصحة مات هانكوك ورئيس الأطباء العام في إنكلترا كريس وايتي ورئيس هيئة الصحة الوطنية (NHS) السير سيمون ستيفنز، حيث تم بحث خطط مكافحة الأخبار والتقارير المزيفة عن (كورونا).

قرارات منتظرة

وهناك دعوات بإغلاق المدارس وإعلان الحجر الصحي المنزلي، وحتى مساء الأربعاء بلغ عدد الوفيات جراء كورونا في بريطانيا 8 وعدد المصابين 460. وسيعقد رئيس الحكومة اجتماعا للجنة الحكومية للطوارئ (كوبرا) يوم الخميس لاتخاذ قرارات مهمة.

وإذ ذاك، قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء إن القمة التكنولوجية في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة مع الشركات عبر الإنترنت لنشر حقائق موثوقة حول الوباء.

وأشار إلى أن جونسون بحث مع شركات التكنولوجيا ضمان وصول الجمهور إلى معلومات موثوقة حول فيروسات الكورونا التاجية. وأضاف أن المجتمعين بحثوا أفكارا مهمة مثل كيفية المساعدة في إعلام الجمهور وتقديم النصائح حول الفيروس التاجي كما ناقشوا كيفية انتشار المرض وتتبع انتشاره.

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عمل من المنازل

وفي غضون ذلك، دعا محرك Google موظفيه في المملكة المتحدة وأيرلندا بالعمل من منازلهم اعتبارًا من يوم الخميس استجابة لتفشي الفيروس التاجي، وتأتي هذه الخطوة بعد أن أخبر عملاق التكنولوجيا الموظفين في مكاتبه في أميركا الشمالية أنه يمكنهم العمل من المنزل إذا سمح لهم دورهم.

وفي الأسبوع الماضي، طلبت غوغل من الموظفين في مقره الأوروبي في دبلن العمل من المنازل، بعد أن أبلغ أحد الموظفين عن أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، استخدمتها الشركة كفرصة لاختبار قدرتها على العمل عن بعد.

يذكر أن نحو 5000 موظف يعلمون في (غوغل) في المملكة المتحدة، معظمهم في مكاتب حول لندن. وتبنى عدد من شركات التكنولوجيا إجراءات احترازية مماثلة، حيث شجع تويتر جميع الموظفين على العمل من المنزل حيثما أمكن ذلك ووقف السفر التجاري غير الضروري. كما أوقف Facebook مؤقتًا الزائرين الاجتماعيين إلى جميع مكاتبه.

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