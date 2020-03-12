شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن يعلن مؤشرات أولية عن فوز مرشحه فى ملوى فى الانتخابات التكميلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن، بمحافظة المنيا برعاية النائب عمرو غلاب أمين الحزب بالمحافظة، وإشراف الدكتور زين الاطناوى أمين التنظيم، والمشكلة لمتابعة جولة الإعادة فى الانتخابات التكميلية بدائرة مركز ملوى فوز مرشح الحزب محمد عبد الحكيم أبو زيد وذلك طبقا لنتائج الفرز الأولية وحصوله على 35532 صوت، وحصول عبد الله خليفة على 17088 صوت.

والجدير بالذكر أن الجولة الأولى من الانتخابات التكميلية شهدت حصول محمد عبد الحكيم مرشح “مستقبل وطن” على 26576 صوتًا، “عبد الله خليفة ”على 10375 صوتًا

ويشرف على الانتخابات 152 مستشارًا وعضوًا من وزارة العدل، موزعين على كافة اللجان الفرعية بدائرة مركز ملوي، ويصل إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت بنطاق الدائرة 444 ألف و 867 ناخبًا، مقسمين على 85 مركز انتخابي، و 153 لجنة فرعية.