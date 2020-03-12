شكرا لقرائتكم خبر عن مختار نوح يكشف مخطط الدوحة وأنقرة فى بث شائعات حول كورونا بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مختار نوح، القيادى السابق بجماعة الإخوان، مخطط إعلام قطر وتركيا لبث الشائعات في مصر حول فيروس كورونا، مشيرا إلى أن "كورونا 2" هو اسم الخطة الإعلامية التركية القطرية من خلال تنفيذ المستترين خلف ستار الإسلام السياسى والمجندين بدرجة جاسوس أول، حيث تعتمد كما رواها أحدهم علي عناصر عديدة يأتى واحد منها في المرتبة الأولي وهو السوشيال ميديا بإثارة أخبار كاذبة حول وجود أعداد مستترة من المصابين وكذب البيانات الرسمية.

وأضاف مختار نوح، أن هذه الخطة تعتمد على تحريض الدول علي وقف الرحلات والاستهتار والتهكم علي أي بيانات رسمية واستخدام لفظ الوباء في وصف حالة مصر الصحية، موضحا أن العنصر الثاني هو القنوات التركية والقطرية التي يديرها جواسيس من الدرجة الثانية يغضبون دائما إذا وصفناهم بأنهم جواسيس مع أنهم يفخرون بتلك المهنة .

وفى وقت سابق، أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على اتخاذ العديد من التدابير الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة، حيث تم تخصيص مستشفيات الصدر والحميات التابعة لمديرية الشئون الصحية لاستقبال حالات الاشتباه وعزلها والتعامل معها ، طبقا للبروتوكول العلاجى والوقائى ولحين ورود نتائج العينات، موضحاً أنه يوجد عدد 708 أسرة لدى تلك المستشفيات، وقد تم توفير مستلزمات الوقاية الشخصية للعاملين بهذه المستشفيات لمنع انتشار العدوى وكذا توفير جميع الأدوية والأجهزة والمستلزمات اللازمة لمواجهة أمراض الجهاز التنفسى .

كما أشار المحافظ إلى أنه تم عمل غرفة طوارئ ولجنة أزمات على مدار 24 ساعة، وتخصيص رقم( 2176089 ) للابلاغ عن أى حالات مشتبه بها، وإعداد فريق للتدخل السريع لمتابعة وترصد الحالات المشتبه بها والتعامل معها، وتكليف فريق من كل إدارة صحية لمتابعة القادمين من الخارج بزيارات منزلية، ونشر بوسترات الوقاية وتعريف الحالة على جميع المستشفيات والوحدات فى كافة إدارات المحافظة .