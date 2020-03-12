شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المصريين الأحرار: نثمن جهود الصين لمكافحة كورونا خدمة للإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، التحية والشكر إلى الشعب الصينى وعلى رأسهم القيادة السياسية للحزب الشيوعى الصينى والرئيس شى جين بينغ، على شجاعة إعلان والمكاشفة بوجود فيروس كورونا.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، إنه ظهور الفيروس فى دولة الصين دون غيرها كان فى مصلحة الإنسانية لأنها دولة قوية وشعبها متماسك واستطاعت حكومتها منذ الوهلة الأولى اتخاذ قرارات صارمة وشجاعة اتسمت جميعها بالشفافية، وثمن موقف الشعب الصينى على التضامن وتدعيم قياداته لمواجهة الفيروس الخطير.

وأوضح "خليل"، أن جمهورية الصين الشعبية لم تعبأ بعواقب وتبعات المكاشفة بالحقيقة على روافد السياحة والاقتصاد وغيرها بينما وضعت الاولوية للمهمة الإنسانية، ووضحت للجميع الاجراءات الوقائية وغيرها فى محاولة منها للحد من انتشر الفيروس أفادت العالم كله.

وأشار إلى أن الأصدقاء الصينيين اشادوا بجهود الرئيس الصينى وقيادات الحزب الشيوعى الحاكم لمكافحة الفيروس، ووجود تحسن ملحوظ وكبير فى الحد من الانتشار ومعالجة المصابين.

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وتابع عصام خليل: "لدى يقين بقدرة قيادات دولة الصين لاجتياز الكبوة والتغلب على هذا الفيروس، ونظرًا للتقدم الطبى بالصين والجهود المبذولة انتظر منها إعلان التوصل للدواء وعلاج جذرى لذلك الفيروس

وألمح إلى أن حزب المصريين الأحرار يتابع جميع مجريات الأمور داخليًا وخارجيا ومن خلال قراءة البورصات وغيرها لاحظنا استعادة حركة الاقتصاد والحراك الإنتاجى بالصين، مما يعكس قوة اقتصادها، ولاسيما أن الأقتصاد الصينى هو أحد ركائز الأقتصاد العالمى وتأثره ينعكس على الجميع.

وردا على استغلال البعض ظهور فيروس كورونا بالصين للهجوم عليها أو التجاوز فى حقها، أمرا مرفوض قطعا وليس المبادئ والأخلاقيات استغلال ظهور الوباء لتصفية الحسابات والتجريح، وعليهم جميعا ادراك أن الصين أول المتضررين من الوباء، وبدلا أن تلعنوا الظلام اضيئوا شمعة.

كما نادى رئيس حزب المصريين الأحرار كافة المؤسسات والمنظمات المؤسسات المنوط بها مقاومة الأوبئة بضرورة التعاون مع الصين للحد من انتشار الفيروس والوصول للعلاج.

وبشأن التضامن المصرى مع الصين وإيفاد وزيرة الصحة، قال الدكتور عصام خليل، أن الزيارة رمزية للتعاون والتضامن ضد المرض اللعين الذى قد يفتك بالبشرية ويلزم تعاون الجميع معا، مؤكدا أن تعاون مصر والصين ليس وليد اللحظة لأنهما أصحاب أقدم حضارات التاريخ وشعوبهم متشابهان فى عدة صفات.