شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل يوجه الدعوة لـ"الأعلى للإعلام" للاجتماع بمقر الوزارة الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أسامة هيكل وزير الدولة للاعلام، أنه وجه الدعوة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، للاجتماع ظهر الأحد المقبل، بمقر الوزارة فى منطقة جاردن سيتى للتشاور والتنسيق فيما بينهم.

وكان أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، قد التقى من قبل بأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة وأكد خلال اللقاء على الحفاظ على استقلالية الهيئة الوطنية للصحافة وعدم المساس بها، وأن القضية الهامة فى الفترة الحالية هى قضية التطوير والإصلاح واللحاق بركب التكنولوجيا الذى تأخرنا فيه كثيراً بسبب الظروف التى واجهت مصر خلال العقد الأخير.

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وأضاف أسامة هيكل، أن الاجتماع يمثل بداية لسلسة من الاجتماعات القادمة لبحث مستقبل الصحافة القومية وحل المشاكل التى تواجهها، وأهمية وضع أسس التطوير لها، وانه تم الاتفاق على عقد عدد من الاجتماعات خلال الفترة القادمة مع وزيرتى التخطيط و التضامن الاجتماعى لمناقشة المشاكل التى تواجه المؤسسات الصحفية، ووضع أفضل الحلول لها وكذلك بحث سبل حل مشاكل الديون المعلقة على كاهل المؤسسات القومية، وكذلك الاتفاق على عقد اجتماع أخر لمناقشة المحتوى الإعلامى والصحفى لما له من تأثير كبير فى تشكيل وعى المواطن .

وأشار هيكل إلى أنه يجب مخاطبة الفئة العمرية من الأعمار الشابة والتى تمثل 65% من المواطنين بالطريقة الخاصة التى تتناسب معهم، وتناول الاجتماع أهمية العملية الانتخابية الحالية فى المؤسسات الصحفية، وأن مجالس الإدارات ستكون مسئولة فعلياً عن إدارة المؤسسات، وأنها ستحاسب أمام جمعيات عمومية حقيقية وأن ذلك سيحدث فرقاً فى نمط إدارة المؤسسات .