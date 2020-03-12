شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للإعلام" تعلن اتخاذ إجراءات وقائية بمبناها للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الرعاية الطبية باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة العاملين بكافة قطاعات الوطنية للإعلام من الأدوات الطبية اللازمة ونشر الإرشادات لتوعية العاملين بكيفية الوقاية من مرض كورونا، مؤكدا على توفير كافه الدعم لإنهاء تلك الاجراءات بأقصى سرعة وبأعلى مستوي. Advertisements وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام أن الرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الدكتور عصام عزوز قامت باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمبنى حيث تم تجهيز وحدة طوارئ بالرعاية الطبية داخل المبنى وإمدادها بأجهزة قياس درجة الحرارة عن بعد وكافة المستلزمات الطبية . وأضافت الهيئة فى بيان لها أنه سيتم الدعم بالمنظفات والمطهرات على دورات المياه والقيام بعملية تعقيم مختلف الأماكن بالمبنى بشكل مستمر، وبث فيلما تعليميا على الشاشات الداخلية للعاملين توضح الطريقة الصحية لغسل اليدين وكافة الإرشادات التى توضح الوقاية من الإصابة بالمرض، معلنة عن عقد ندوة تثقيفية حول فيروس كورونا الاسبوع القادم بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية للوقوف على المستجدات حول الفيروس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الوطنية للإعلام" تعلن اتخاذ إجراءات وقائية بمبناها للوقاية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.