شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: الحوار الوطنى حول قوانين الانتخابات يساهم فى حالة توافق حزبى بشأنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن المهندس حازم الجندى، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجى، الحوار الدائر حاليا بين الأحزاب السياسية المختلفة بشأن قوانين الانتخابات المقبلة والنظام الانتخابى الأمثل الذى سيتم إجراء الانتخابات وفقا له.

وقال الجندى، فى بيان، اليوم، أن ما يميز الحوار الوطنى الدائر بين الأحزاب منذ فترة ويستمر حتى الآن هو مشاركة قوى سياسية وحزبية ذات أيديولوجيات مختلفة ومتنوعة وهو ما يثرى النقاشات ويساعد على خلق حالة توافق حزبى على نظام الانتخابات المقبلة سواء انتخابات مجلسى "النواب والشيوخ" أو انتخابات المجالس المحلية.

وأكد مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجى، أن هذا التوافق الحزبى بصورة كبيرة يتوافق مع رؤية حزب الوفد بقيادة رجل القانون المخضرم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، للنظام الانتخابى الأمثل وفق نظام 25%؜ للفردى و75% للقائمة المطلقة المغلقة.

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وطالب الجندى، بضرورة الإسراع فى الانتهاء من قوانين الانتخابات نظرا للمدة الزمنية التى تفصلنا عن موعد انتخابات البرلمان نهاية العام الجارى وكذلك انتخابات المحليات التى تأخرت كثيرا.

وأعرب الجندى عن تفاؤله بقدرة حزب الوفد واستعداداته بقيادة المستشار بهاء أبوشقة على حصد نسبة المقاعد التى تليق بأعرق الأحزاب المصرية الوطنية .

كان المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قال أن حزب الوفد يجهز جميع مرشحيه فى المحافظات من خلال إعداد قوائم محتملة تقوم بها اللجان العامة للحزب فى كل المحافظات، وهى قوائم ليست نهائية، لافتًا إلى أن الحزب سيخوض الانتخابات النيابية بشكل كبير وموسع فى كل محافظات الجمهورية.