شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور يلغى مؤتمره الانتخابى غدا ويقتصر على بث مباشر له على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، عن الغاء مؤتمره الذى كان من المقرر عقده غدا الخميس بقاعة اتحاد عمال مصر وذلك بمناسبة صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء بتعطيل العمل غدا الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة وحرصًا على سلامة المحامين فى انتقالاتهم من جميع أنحاء القاهرة .

وأكد سامح عاشور فى بيان له أنه سوف يوجه بثا مباشرا مساء اليوم عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

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كان سامح عاشور نقيب المحامين المنتهية ولايته والمرشح على مقعد نقيب المحامين فى الانتخابات المقرر إجراؤها مارس الجارى، قد أكد على أن معركة تنقية جداول النقابة، تعد انتصارا ويجب بذل الجهد للحفاظ على هذا الانتصار، مستنكرا حملات المزايدة على وسائل التواصل الاجتماعى خلال فترة الانتخابات للمطالبة بعودة من ليس لهم حق العودة إلى الجداول، ومطالبات المزايدة بصرف معاش لمن لا يستحق معاش النقابة، خاصة من يعمل فى عمل حكومى ويتقاضى معاشا حكوميا.

كما استنكر عاشور المزايدات والمتاجرة بحالات مرضى المحامين، قائلا: لم نقصر فى حالات العلاج لأى محام، والإسكندرية فقط صرفت 6 ملايين جنيه علاج ودواء خلال 2019، و310 ملايين جنيه لبند العلاج على مستوى الجمهورية، مشددا على أنه لن يحصل على حق العلاج إلا المحامى المسجل فى جداول المشتغلين، بالإضافة إلى الحصول على حالات العلاج على نفقة الدولة للحالات التى تستحق خاصة فى حالات الإصابة بالسرطان، معلنا عن تسليم المرحلة الاولى من نادى جليم ابريل القادم، كما وعد ببناء مبنى نقابة بالإسكندرية يليق بالمحامين.

وأكد عاشور، على أنه يولى ملف تنقية جداول المحامين اهتماما كبيرا، وذلك لإعلاء قيمة المصلحة العامة للنقابة على المصلحة الشخصية والتى هى الاهم من الفوز بأى انتخابات، مؤكدا أنه بالرغم من التعرض لمشاكل كبرى تصل إلى رفع دعاوى قضائية، إلا أن عملية التنقية يجب أن تجرى بنجاح لصالح المحامين واكد على العائدة المالية من تنقية الجداول عادت على جموع المحامين برفع المعاش إلى اعلى معدل له يصل 3 الاف جنية شهريا، ونستهدف زيادة المعاش وميزانية العلاج، موضحا أن مما يساهم فى ذلك الحصول على الرسوم المحاماة قبل الدعوى وهو يعد إنجازا لن نفرط فيه لأنه يوجه إلى صندوق الرعاية الاجتماعية والمعاشات.