لوقف زحف “كورونا”.. إيطاليا تقرر إغلاق كل المتاجر في البلاد

‏وسط تزايد أعداد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا، أعلنت إيطاليا، مساء اليوم السبت، عن إجراءات جديدة لمحاولة حد انتشار الفيروس.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي، في خطاب له ألقاه مساء اليوم، أنه تقرر إغلاف كل المتاجر في البلاد، باستثناء محال بيع الأغذية والصيدليات.

وسبق لرئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن أعلن قبل يومين عن إغلاق كافة أنحاء البلاد، وفرض إجراءات العزل الطبي في جميع المدن والأقاليم، على خلفية اتساع رقعة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وارتفاع أعداد المصابين والوفيات.

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وألغت إيطاليا بداية الأسبوع جميع التجمعات العامة وأغلقت جميع المدارس والجامعات حتى الشهر المقبل، كما علقت كافة الأنشطة الرياضية في البلاد، بما في ذلك كرة القدم والتي تعد اللعبة الشعبية الأولى.

وتحظر إجراءات العزل الطبي في كافة الأراضي الإيطالية على المواطنين، التنقل إلى خارج المناطق التي يعيشون فيها إلا في حالات الضرورة، وامتدت إجراءات العزل إلى جميع السكان في كافة أنحاء إيطاليا والبالغ عددهم أكثر من 60 مليون شخص.

وتعد إيطاليا هي ثاني أكبر الدول من حيث أعداد الإصابة والوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد الصين والتي ظهر فيها المرض في ديسمبر الماضي 2019، حيث ارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا في البلاد لتسجل أكثر من 9 آلاف حالة إصابة بالمرض، كما توفي أكثر من 460 شخصًا بسبب الفيروس.