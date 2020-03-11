خلال استقباله.. هذه هي رسائل الملك لوهبي

كشف عبد الطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عن الرسائل التي وجهها له الملك محمد السادس عتد استقباله اليوم.

وقال وهبي، إن الملك “قدم توجيهاته الكريمة حول المستقبل السياسي للمغرب، وحول ضرورة اضطلاع الحزب بدوره مثله مثل جميع الأحزاب بجميع مكوناتها”.

وأضاف الأمين العام الجديد لحزب الأصالة والمعاصرة أن التوجيهات الملكية همت أيضا “الاهتمام بمصالح الشعب المغربي ومصالح المناضلين، وكذا التهيئ للاستحقاقات المقبلة”.

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يشار إلى أنه بعد شهر من انتخابه، حظي الأمين العام الجديد لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، باستقبال ملكي.

وأوضح بلاغ للديوان الملكي، أن الملك محمد السادس، استقبل عبد اللطيف وهبي “بالتماس منه”، وذلك إثر انتخابه مؤخرا أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة.

وكان مصدر مطلع قد أكد أن وهبي أرجأ الكثير من الترتيبات في حزبه إلى ما بعد هذا الاستقبال الذي يحظى به عادة زعماء الأحزاب الرئيسة في البلاد، ومن بين هذه الترتيبات تلك المتعلقة بإدارة الحزب، حيث كان يرتقب أن يباشرها وهبي، لكنه لم يفعل.

ومن المتوقع أن يجري تغييرات كثيرة في الإدارة العامة للحزب، التي كان بعض أعضائها فاعلين في الأزمة بجانب الأمين العام السابق، حكيم بنشماش.