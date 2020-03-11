بسبب فيروس “كورونا”.. أول مباراة في الدوري الأمريكي لكرة السلة بدون جمهور

أرخى فيروس “كورونا” بظلاله على الدوري الأمريكي الاحترافي لكرة السلة “NBA ” بعدما أعلن الاتحاد الأمريكي للعبة عن إجراء مباراة ستيت واريوس وبروكلين بدون جماهير.

وأعلن الجهاز الوصي على شؤون اللعبة بالولايات المتحدة الأمريكية برمجة المباراة بدون جمهور على خلفية قرار منع الجماهير من حضور الأنشطة الرياضية التي يتعدى عدد جماهيرها 1000 متفرج خلال الأسبوعين القادمين كإجراء احتياطي لمنع انتشار الفيروس بين الجماهير، وفق ما كشفته صحيفة “ماركا”.

وأصدرت إدارة فريق ستيت واريوس بلاغا في الموضوع، أكدت من خلاله أن مباراة يوم غد الخميس أمام بروكلين ستجرى بدون جماهير تفعيلا للإجراءات والتدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشدد البلاغ على أن الأنصار الذين سبق لهم اقتناء تذاكر المواجهة سيتم تعويضهم ماديا بمقابل قيمة التذكرة بعدما تعذر حضورهم لمتابعة المباراة لأسباب وقائية من فيروس كورنا المستجد.