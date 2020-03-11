مغاربة ينالون جوائز في مسابقة دولية للقرآن الكريم

بصم المشاركون المغاربة في مسابقة بور سعيد الدولية للقرآن الكريم والتلاوة، والابتهال الديني، التي اختتمت، أمس الثلاثاء في مصر، على مشاركة مميزة، نالوا فيها جوائز في مختلف الفئات.

وحقق المغربي، معاذ الدويك، المركز الأول في صنف حفظ القرآن كامل بروايتين، متبوعا بالمصري محمد عبد العزيز، والأمريكي أحمد بشير ثالثا.

وفي صنف “الصوت الحسن” من المسابقة الدولية، حظي المغربي إلياس الميهاوي بالمركز الثاني خلف المصري أحمد سيد عبد الكريم، ومتقدما على الجزائري لحسن فتان.

واحتل المشارك المغربي عبد العلي حمدان الرتبة الثالثة في صنف الابتهال، والانشاد الديني، خلف المصري محمد إبراهيم، والجزائري علي الصحراوي.

ويواصل المغاربة التميز في مسابقات القرآن، والانشاد الديني، ودائما ما يبرز اسم، أو أكثر في المسابقات الدولية، أو العربية.