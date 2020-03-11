رمطان العمامرة.. هل يتم تعيين وزير الخارجية الجزائري الأسبق مبعوثا أمميا لليبيا؟

بعد أقل من شهر على استقالة المبعوث الأممي لليبيا، تداولت وسائل إعلام مغاربية وأمريكية على نطاق واسع خبر اقتراب تعيين وزير الخارجية الجزائري الأسبق، رمطان العمامرة، من تولي منصب المبعوث الأممي الجديد لليبيا، خلف لغسان سلامة.

وقالت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الأربعاء، إن الأمم المتحدة اختارت الدبلوماسي الجزائري رمطان لعمامرة مبعوثا خاصا للأمين العام للمنظمة الأممية إلى ليبيا، ليخلف اللبناني غسان سلامة، الذي قدم استقالته من منصبه مطلع الشهر الماضي.

العمامرة حظي بدعم تونسي، حيث نقلت وسائل إعلام تونسية أن الرئيس قيس السعيد قدم الدعم لرمطان لعمامرة مرشح الجزائر لخطة مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا خلفا لغسان سلامة.

وحسب ذات المصادر، فإن الدعم التونسي للجزائري يأتي بدافع “الرغبة في عدم تشتيت جهود البلدين في تقديم أكثر من مترشح، وفي إطار التنسيق المتواصل بين تونس والجزائر”.