"نساء ضد العنف" تُطالب بفرض "أقسى العقوبات" على مُدرّس مُشتبه بالتحرّش بطالبة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت جمعيّة "نساء ضد العنف"، مساء اليوم الأربعاء، بيانا استنكرت فيه "جريمة الاعتداء الجنسي التي اقترفها ’معلم’ من الطيبة ضد إحدى طالباته"، مُطالبةُ الجهات الرّسمية المُختصّة بـ"التعامل الجدي والحازم، وإنزال أقسى العقوبات المحددة في القانون لمثل هذه الجريمة".

وقالت الجمعية: "تستنكر جمعية نساء ضد العنف بشدة جرائم التحرش والاعتداء الجنسي التي ارتكبها المدعو (الاسم محفوظ بملفّ التحرير) من مدينة الطيبة، بحق إحدى طالباته، ابنة الصف السادس الابتدائي في المدرسة التي يعلم بها موضوع الفنون".

وأضافت الجمعية: "وعلى أثر ذلك، تطالب جمعية نساء ضد العنف، الشرطة والنيابة العامة وجهاز القضاء ووزارة التربية والتعليم، التعامل الجدي والحازم، وإنزال أقسى العقوبات المحددة في القانون لمثل هذه الجريمة".

وتابعت: "كما نطالب وزارة التربية والتعليم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد هذا ’المعلم’، ومن ضمنها منعه من مزاولة مهنة التعليم في المدارس وكل مؤسسة تعليمية تربوية أخرى من أجل ضمان عدم تكرار مثل هذه الجريمة بحق طفلات غيرها"

Advertisements

وطالبت الجمعية "وزارة التربية والتعليم وكافة المؤسسات المهنية من السلطة المحلية، الهيئة التدريسية والخدمات الاجتماعية والنفسية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير الأمن والأمان ومعالجة وتقديم الدعم النفسي المعنوي والعلاجي للطفلة الضحية وكافة الطفلات والأطفال ضحايا اعتداءات التحرشات الجنسية".

وأكدت الجمعية أنها "تشدد على أهمية تطبيق قانون منع التحرشات الجنسية في وزارة التربية والتعليم، وخاصة في المدارس، وتعيين مسؤولة ذات صلاحية للتعامل مع التوجهات بموضوع الاعتداءات والتحرشات الجنسية، والعمل على تمرير محاضرات وورشات عمل بشكل سنوي ودائم ، حول الموضوع لطاقم العاملين والعاملات في المؤسسات التربوية والمدارس، وذلك لردع ومنع ارتكاب هذه الجرائم بحق الأطفال".

وقالت: "ومن هنا، نطلق صرختنا ونطالب مجتمعنا أفرادا وقيادة للانضمام إلينا لصد جميع أشكال العنف والتحرشات الجنسية التي ترتكب بحق النساء والأطفال، بشكل واضح وأخذ دور فعال والعمل على اجتثاث الظاهرة من جذورها، وعدم المسامحة ، كذلك نبذ كل المتحرشين والمعتدين جنسيا، وإقصائهم من مهامهم ووظائفهم التي استغلوا نفوذها في الاعتداء جنسيا على موظفاتهن أو من هم بمنصب مسؤولين عنهم، ومعاقبة كل من تسول له نفسه باستغلال منصبه ونفوذه للتحرش جنسيا بنساء، أطفال، زميلات عمل، موظفات، لمنع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل".

وختمت الجمعية كلامها بالقول: "من هنا نتوجه لكل امرأة وفتاة إنه من حقك العيش الكريم وممارسة حياة خالية من العنف والاستغلال والتمييز، وبإمكانك التوجه لنا على الرقم 6566813 -04-لمدة 24 ساعة يوميا مع المحافظة على السرية".