شكرا لقرائتكم خبر عن 15 وفاة جديدة في فرنسا بسبب كورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 11 مارس 2020 صورة أرشيفية Advertisements كشفت سلطات الصحة في فرنسا، اليوم الأربعاء، عن وفاة 15 حالة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد بسبب هذا التفشي إلى 48 حالة، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الإصابات بصورة حادة.

وأعلن وزير الصحة أوليفييه فيران فرض قيود في منطقتين جديدتين من فرنسا، هما جزيرة كورسيكا والمنطقة الحضرية المحيطة ببلدة مونبلييه بجنوب البلاد. وقال فيران: إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بلغ 2281، وهو ما يمثل زيادة بواقع 497 حالة عن العدد الذي أعلنته السلطات يوم الثلاثاء.

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