مقتل أمريكيين وبريطاني وإصابة 12 آخرين إثر هجوم صاروخي في العراق

الأربعاء 11 مارس 2020

صورة أرشيفية

كشف مسؤولون أمريكيون، اليوم الأربعاء، عن معلومات أولية تفيد بمقتل أمريكيين اثنين وبريطاني في هجوم صاروخي على معسكر التاجي في العراق.



وبحسب "رويترز"، أضاف المسؤولون أن "نحو 12 من أفراد التحالف قد أصيبوا في الهجوم".

وتعرض معسكر التاجي العراقي شمال العاصمة بغداد، اليوم الأربعاء، حيث تتواجد قوات أمريكية، لهجوم صاروخي مكثف.

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وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، سقوط 10 صواريخ من طراز "كاتيوشا" داخل المعسكر دون وقوع أي خسائر.

وأضاف البيان أنه "تم العثور على عجلة من نوع كيا بنكو تحمل منصة صواريخ فيها 3 صواريخ متبقية جنوب منطقة الراشدية".

وتعرضت القواعد العسكرية العراقية التي تحتضن قوات أمريكية، في الأشهر الماضية، لسلسلة هجمات صاروخية.

وتتهم الولايات المتحدة الفصائل المسلحة المدعومة من إيران بالوقوف وراء هذه الهجمات، متوعدة الجمهورية الإسلامية برد قوي حال استمرارها.

وتحول العراق في الفترة الماضية إلى ساحة مواجهة عنيفة بين الولايات المتحدة وإيران حيث توترت الأمور بدرجة كبيرة بعد اغتيال قائد فيلق القدس للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، يوم 3 يناير، بعملية أمريكية، التي ردت عليها القوات الإيرانية بهجوم صاروخي واسع على قاعدت عين الأسد العسكرية.