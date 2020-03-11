شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: مستعد لإستخدام صلاحياتي لمكافحة فيروس كورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 11 مارس 2020 دونالد ترامب قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، اليوم الأربعاء، إنه مستعد لاستخدام السلطة الكاملة للحكومة الفيدرالية للتعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة.

Advertisements وقال ترامب عبر تويتر: "أنا مستعد تمامًا لاستخدام السلطة الكاملة للحكومة الفيدرالية للتعامل مع التحدي الحالي المتمثل في الفيروس التاجي". وسعى الرئيس دونالد ترامب اليوم الأربعاء إلى تهدئة المخاوف من انتشار الفيروس التاجي سريع الانتشار وقال إنه سيستخدم جميع الموارد الحكومية اللازمة لمكافحته. ووقع الرئيس دونالد ترامب اليوم الأربعاء مذكرة توجه وزير العمل الأمريكي لاتخاذ خطوات لتوفير أجهزة التنفس لاستخدامها من قبل العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يتعاملون مع تفشي الفيروس التاجي.

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