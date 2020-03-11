وسائل إعلام إيرانية تكشف عن أبرز المسؤولين المصابين بكورونا

الأربعاء 11 مارس 2020

كشفت وسائل إعلام إيرانية محلية، عن إصابة إسحاق جهانجيري، النائب الأول لرئيس البلاد حسن روحاني، بفيروس كورونا المستجد المتفشي بكثافة في إيران.



وذكرت وكالة أنباء فارس (شبه رسمية)، الأربعاء، أن إسحاق جهانجيري قيد الحجر الصحي حاليا للعلاج من إصابته بالفيروس المعروف علميا باسم (كوفيد - 19) .. وفق “العين“.

ولوحظ غياب النائب الأول لروحاني عن الاجتماعات الحكومية خلال الأيام الأخيرة، حيث لم يظهر في جلسة عقدت بوقت سابق اليوم بحضور الرئيس الإيراني.

وتحدثت وسائل إعلام غير رسمية، مطلع الشهر الجاري، عن نبأ إصابة جهانجيري بفيروس كورونا، لكن لم يصدر بشكل رسمي.

وأشارت "فارس" إلى أن محمد جواد إيرواني، المسؤول عن المراقبة والتدقيق المالي داخل مكتب المرشد علي خامنئي، أصيب بفيروس كورونا ووضع قيد الحجر الصحي.

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ويعد إيرواني إحدى الشخصيات النافذة داخل مكتب خامنئي، بالإضافة إلى عضويته بمجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني (يراقب قوانين البرلمان في إيران).

وأصيب بكورونا وزيرا السياحة والتراث الثقافي والصناعات اليدوية علي أصغر مونسان والصناعة رضا رحماني ومعصومة إبتكار نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، حسب فارس.

ووضع سيد رضا صالحي أميري، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ومصطفى بورمحمدي، وزير العدل السابق، وإسماعيل نجار، رئيس منظمة إدارة الأزمات بالحجر الصحي لإصابتهم بكورونا.

وقال كيانوش جهانبور، متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء، إن العدد الإجمالي للوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 354 بزيادة 63 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف جهانبور للتلفزيون الرسمي أن نحو 9 آلاف شخص أصيبوا بالفيروس في إيران، بينما وصلت حصيلة المسؤولين الإيرانيين المصابين والمتوفين نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد داخل البلاد لنحو 55 شخصا.

وكشفت منظمة مجاهدي خلق المعارضة، في بيان لها، أمس الثلاثاء، عن تجاوز عدد ضحايا كورونا في 139 مدينة داخل 31 محافظة إيرانية حاجز الـ3000 شخص، واتهمت النظام الإيراني بإخفاء الأعداد الحقيقية للضحايا والمصابين.