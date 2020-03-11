شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن وشرطة ساحل حضرموت يلتقي مدير وموظفي الجوازات بمطار الريان الدولي والان مع التفاصيل

الأربعاء 11 مارس 2020 التقى المدير العام للإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، صباح اليوم الأربعاء بمقر الإدارة، مدير الجوازات بمطار الريان الدولي العقيد أحمد بن علي الحاج، والملازم عبدالله القحوم، وعدد من الموظفي.

Advertisements وخلال اللقاء حث العميد التميمي جميع موظفي الجوازات بمطار الريان الدولي؛ على أهمية الألتزام بالآداء والإنضباط الوظيفي أثناء العمل، مستمعاً إلى أبرز المعوقات التي تواجههم، وكذا الاحتياجات والمتطلبات التي تنقصهم في العمل. حضر اللقاء مدير إدارة الإمداد والتموين بأمن وشرطة ساحل حضرموت النقيب عبدالرحمن المنصوري.

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