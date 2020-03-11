التميمي يناقش مع عدد من المكاتب ذات الإختصاص آلية إنهاء الإختناق المروري بالمكلا

الأربعاء 11 مارس 2020

ناقش المدير العام للإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، صباح اليوم الأربعاء بالإدارة، آلية إنهاء مشكلة الإختناقات المرورية بمدينة المكلا، مع عدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية ذات الإختصاص.



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وخلال الإجتماع الذي ضم كلاً من مدير مكتب الشؤون القانونية بساحل حضرموت المحامي سالم العوبثاني ، ومدير مكتب السياحة بساحل حضرموت الدكتور وجدي باوزير، ومدير مكتب الأشغال العامة بساحل حضرموت الدكتور محمد باخلعه، ومدير مديرية المكلا العميد حسين الحامد، ومدير مكتب النقل بساحل حضرموت الأستاذ سعيد باوزير، ونائب مدير أمن وشرطة ساحل حضرموت العقيد سعيد العوبثاني، ونائب مدير هيئة النقل الأستاذ مراد باحاج، ومدير مكتب النقل بالمكلا الأستاذ سالم بن دهري، ومدير الشرطة السياحية بأمن وشرطة ساحل حضرموت العقيد عبدالله اليزيدي، ومندوب شرطة السير بساحل حضرموت الرائد سعيد بن كليب، تم الإتفاق على تحديد منطقة 40 شقة لوقوف حافلات النقل الجماعي فيها مؤقتاً، وفرض عقوبات ضد جميع المخالفين للقرار.

كما تم مناقشة موضوع التوقف المتكرر لباصات الأجرة الداخلية، وتحديد مواقف محددة لهم، وكذلك مسألة وقوف الشاحانات داخل المدينة، وإلزامها بوقت محدد لدخول المدينة والخروج منها، كما تم التشديد على ضرورة إبعاد الباصات والشاحنات ”العاطلة“ من الشوارع الرئيسية.