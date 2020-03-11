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أبو ظبي تصدر قرار للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد 

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 11 مارس 2020

صورة أرشيفية

طلبت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي الإماراتية من جميع المنشآت السياحية والفندقية في الإمارة بالامتناع عن تقديم "النرجيلة" (الشيشة) في جميع المرافق تماشيا مع التدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا الجديد. 

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وأكدت صحيفة "البيان"، مساء اليوم، الأربعاء، أن الدائرة نشرت تعميما موجها لمدراء المنشآت السياحية والفندقية يفيد بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة بشكل فوري وعاجل.

وأوضحت الدائرة أن المنشآت السياحية وجميع مرافقها سيتم تفتيشها من قبل الدائرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق من الامتناع عن تقديم الشيشة بشكل كامل، وسيتم التحقق في ذلك.

ونوهت إلى أن أي منشأة سياحية أو فندقية لا تمتثل لتك التوجيهات ستخضع لإجراءات قانونية وفق التشريعات النافذة.

وكانت وزارة التربية والتعليم في الإمارات أعلنت عن تعطيل جميع طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة كافة على مستوى الدولة بدءا من يوم الأحد الماضي، ولمدة 4 أسابيع، وذلك في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية لضمان الحفاظ على سلامة الطلبة والرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا.

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