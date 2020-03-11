شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية تصنف فيروس كورونا "وباء عالميا" والان مع التفاصيل

الأربعاء 11 مارس 2020 صورة أرشيفية قال مدير منظمة الصحة العالمية إن فيروس كورونا يمكن تصنيفه بأنه "وباء عالمي".

وحسب "رويترز" قال مدير منظمة الصحة العالمية إن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 مثلا خلال الأسبوعين الأخيرين.

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