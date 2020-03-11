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شكرا لقرائتكم خبر عن عمان تعلن عن تعليق كافة الرحلات الجوية إلى السعودية بدءا من الخميس والان مع التفاصيل
الأربعاء 11 مارس 2020
صورة أرشيفية
أعلنت هيئة الطيران المدني العمانية الأربعاء، تعليق كافة الرحلات الجوية بين السلطنة والسعودية بدءا من يوم غد الخميس 12 مارس/آذار وحتي اشعار اخر .
ويأتي هذا الإعلان ضمن تدابير احترازإية للحد من فرص انتقال فيروس كارونا .
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