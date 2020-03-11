قطر تعلن تسجيل 238 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

الأربعاء 11 مارس 2020

صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، عن تسجيل 238 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .

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وقالت الوزارة بحسب ما نشره حساب وكالة الأنباء القطرية على تويتر، أن الحالات المسجدة لوافدين من المخالطين للحالات الثلاث التي تم الإعلان عن اصابتهم بالفيروس يوم لأحد الماضي ممن يقيمون بمجمع سكني واحد .

واوضحت الوزارة أن الحالات الجديدة التي تم تسجيلها هم من الذين كانوا يخضعون للحجر الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية منذ اكتشاف اصابة الوافدين الثلاثة .. مشيرة إلى أن هذاا الأمر الذي منع من مخالطتهم لبقية أفراد المجتمع .

ودعت الوزارة أفراد المجتمع الى الاطمئنان حيث أن الحالات تتمتع بحالة صحية جيدة، على حد زعمها .