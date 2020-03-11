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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يحتفي بميلاد محمد بن زايد بأبيات شعرية والان مع التفاصيل
الأربعاء 11 مارس 2020
محمد بن راشد
إحتفى نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ، محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الاربعاء، بعيد ميلاد ولي عهد ابوظبي، الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان بأبيات شعرية نشرها على حسابه في تويتر .
وقال الشيخ محمد بن راشد في ابياته :
يا شريفٍ منْ شريفٍ لهْ مقامْ يشهدْ التاريخْ أنِّكْ منْ كريمْ
اللهْ يخلِّيكْ في الدنيا مديمْ تحتفلْ وتعيشْ في خيرْ وسلامْ
ويصادف الـ11 من مارس 2020 الذكرى الـ59 لميلاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .
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