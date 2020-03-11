شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يحتفي بميلاد محمد بن زايد بأبيات شعرية والان مع التفاصيل

الأربعاء 11 مارس 2020 محمد بن راشد إحتفى نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ، محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الاربعاء، بعيد ميلاد ولي عهد ابوظبي، الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان بأبيات شعرية نشرها على حسابه في تويتر .

Advertisements وقال الشيخ محمد بن راشد في ابياته : يا شريفٍ منْ شريفٍ لهْ مقامْ يشهدْ التاريخْ أنِّكْ منْ كريمْ اللهْ يخلِّيكْ في الدنيا مديمْ تحتفلْ وتعيشْ في خيرْ وسلامْ ويصادف الـ11 من مارس 2020 الذكرى الـ59 لميلاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .

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