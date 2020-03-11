كيف إحتفى هزاع بن زايد بميلاد شقيقه محمد بن زايد ؟

الأربعاء 11 مارس 2020

هزاع بن زايد

إحتفى رئيس المجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي، الشيخ، هزاع بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، عبر تويتر، بعيد ميلاد ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان .



ونشر الشيخ هزاع على حسابه في تويتر تغريدة، قال فيها "في ميلاد الشيخ محمد بن زايد نحتفي بمن يصل الليل بالنهار من أجل عزة الإمارات ورفعتها ولكي يظل الشباب الإماراتي في الطليعة دوماً وليعم الخير والسلام والاستقرار والطمأنينة ربوع العالم.. كل عام وبوخالد مجد الإمارات" .

Advertisements

وإحتفى مغردون على موقع التواصل الإجتماعي، تويتر، بذكرى ميلاد، ولي عهد ابوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ليتصدر وسم الشيخ محمد بن زايد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" .

وعبر المغردون من مختلف البلدان العربية عن تهانيهم للشيخ محمد بن زايد وعن حبهم وامنياتهم ببقائه سنداً للإمارات وشعبها. وعن امتنانهم لما قدمه لهم ولدولة الإمارات.

وأكد المغرّدون أن يوم ميلاد سموّه هو يوم فرح لكل الإماراتيين، مشيرين إلى أنه حقق العز والفخر للبلاد، وأنه فعلاً "أسد الإمارات" وحامي حماها.