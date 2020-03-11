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شكرا لقرائتكم خبر عن النائب الأول للرئيس الإيراني يصاب بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 11 مارس 2020
إسحق جهانجيري
أصيب النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحق جهانجيري، بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت وكالة فارس للانباء الإيرانية .
وجاء أبرز أسماء المسؤولين الإيرانيين المصابين بالفيروس المستجد، هم "اسحاق جهانغيري، ووزير الصناعة التجارة الإيراني رضا رحماني، ووزير الثقافة والسياحة علي اصغر مونسان"، وفقا للوكالة الإيرانية.
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف، وفاة 5 من عناصره بعد إصابتهم بـ كورونا، خلال خدمة الجهاد الصحي.
وأضاف أن هنالك في الوقت الحاضر أكثر من 100 ألف من كوادر الحرس الثوري والتعبئة يعملون في مجال مكافحة فيروس كورونا في البلاد.
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