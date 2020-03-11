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شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا .. مخاوف من تفشي وباء كورونا بالسجون المكتظة والان مع التفاصيل
الأربعاء 11 مارس 2020
أبدى معارض تركي مخاوفه من تفشي وباء كورونا في سجون بلاده التي قال أنها مكتظة بالمعتقلين .
واتهم البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض عمر فاروق جرجرلي أوغلو، الأربعاء، نظام رجب طيب أردوغان، بعدم اتخاذ التدابير اللازمة ضد فيروس كورونا الذي انتشر بشكل سريع في العالم كله، محذرا من انتشاره بالسجون.
وقال إنه في حالة عدم اتخاذ أي احتياطات لازمة ضد فيروس كورونا فسوف ينتشر داخل السجون التركية مسبباً حالات وفاة كثيرة.
جرجرلي أوغلو حذر أيضاً من خطر انتشار الفيروس إذا لم يتم اتخاذ احتياطات لازمة أكبر، خاصة في مناطق بها تجمعات مثل السجون البعيدة كل البعد عن النظافة، والأوضاع الصحية السيئة للسجناء بسبب عدم تغذيتهم بشكل عام.
ونبه إلى عدم إجراء فحوصات طبية للسجناء، وفي حال انتقال فيروس كورونا المستجد لهم فستحدث كارثة لا يمكن منعها، مطالباً السلطات الأمنية والصحية باتخاذ التدابير اللازمة في أقرب وقت ممكن.
وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه أعلن، صباح الأربعاء، تسجيل إصابة أول شخص بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وأنه تم وضعه في الحجر الصحي.
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