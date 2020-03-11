شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تغلق المحال التجارية للحد من انتشار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وحث "كونتي" الشعب الإيطالي على عدم فقدان الأمل، محذرا من أن أعداد المرضى قد تستمر في الارتفاع لفترة من الزمن، وقال إنه من المرجح أن يستغرق الأمر أسابيع قبل أن ينحسر تفشي الوباء. وأضاف: "معا يمكننا فعل ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا تغلق المحال التجارية للحد من انتشار «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.