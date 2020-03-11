شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تغلق المحال التجارية للحد من انتشار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتى، أمس، إغلاق كافة المحال التجارية والمطاعم، باستثناء الصدليات ومتاجر الأغذية، فى إطار الجهود الإضافية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحث "كونتي" الشعب الإيطالي على عدم فقدان الأمل، محذرا من أن أعداد المرضى قد تستمر في الارتفاع لفترة من الزمن، وقال إنه من المرجح أن يستغرق الأمر أسابيع قبل أن ينحسر تفشي الوباء. وأضاف: "معا يمكننا فعل ذلك".