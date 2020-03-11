شكرا لقرائتكم خبر عن «شفاء 8».. ارتفاع إصابات «كورونا» في مصر لـ67 والان نبدء بالتفاصيل
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم، إلى خروج 7 حالات من مصابي فيروس "كورونا المستجد" من مستشفى العزل من إجمالي 27 حالة كانت قد تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى تعافي الحالة الأولى المكتشفة في مصر لشخص أجنبي كان حاملاً للفيروس، ليصبح إجمالي المتعافين 8 حالات حتى الآن.
وأشار إلى أنه وفيما يتعلق بالباخرة النيلية بمحافظة الأقصر التي ظهرت بها بعض الإصابات، غادرت 7 حالات الحجر الصحي اليوم بعد التأكد من سلبية تحاليلهم للمرة الثانية والاطمئنان عليهم.
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