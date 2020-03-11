شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب الأمريكي» يصوّت على تشريعات لمعالجة آثار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وقال هوير: إن العمل جارٍ على تفاصيل حزمة التشريعات، وسيجري إطلاع الأعضاء الديمقراطيين عليها في وقت لاحقٍ اليوم.
وكان الكونغرس قد خصص 8.3 مليارات دولار كتمويل طارئ لمواجهة فيروس كورونا وتوسيع نطاق البحوث حول اللقاحات والعلاجات ودعم القطاعات الصحية، فيما ستركز الحزمة الجديدة على معالجة التداعيات الاقتصادية لانتشار الفيروس.
ومن جانبها تدرس وزارة الخزانة الأمريكية، تأجيل الموعد النهائي لتسوية معاملات الضرائب إلى مابعد 15 أبريل، استعداداً للاضطراب الاقتصادي الناجم عن انتشار فيروس كورونا.
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