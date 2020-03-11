ارتداء الكمامة أكثر من 3 ساعات قد يجعلها مصدرا للعدوى

ـ الكويت والبحرين ومصر تسجل إصابات جديدة

ـ لجنة إدارة أزمات بإيران مع ارتفاع الوفيات

ـ حالتا وفاة جديدتان بلبنان والعراق

ـ إصابة وزيرة الدولة لشؤون الصحة البريطانية

ـ ووهان تستأنف نشاطها الصناعي

ـ منظمة التجارة العالمية تعلق اجتماعاتها

نيويورك ـ عواصم ـ وكالات:

نصح مركز السيطرة على الأمراض والأوبئة الأميركي بضوررة ارتداء الكمامة من الجانب الصحيح، وعدم ارتدائها مقلوبة من جهة خاطئة. في الوقت نفسه أشار المركز إلى أن الكمامة ليست دفاعا مضمونا ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، خاصة إذا تم ارتداؤها بصورة غير صحيحة. وحذرت من أن استمرار ارتداءها أكثر من 3 ساعات قد يجعلها مصدرا للعدوى. الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وبهذا يرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في الكويت إلى 72 حالة. كما أعلنت وزارة الصحة في البحرين تسجيل 77 إصابة جديدة بالفيروس القاتل. فيما أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل حالة إصابة جديدة وفي إيران يعتزم الرئيس الإيراني حسن روحاني قيادة لجنة إدارة الأزمات الخاصة بتفشي فيروس كورونا المستجد شخصيا. معربا عن رفضه للدعوات المطالبة بإلغاء عطلة العام الإيراني الجديد لما بعد القضاء على الفيروس. وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في ايران إلى 354 حالة، بعد تسجيل 63 حالة وفاة جديدة. بدوره، أعلن لبنان عن تسجيل ثاني حالة وفاة بالفيروس. كما أفادت مصادر طبية عراقية بتسجيل حالة وفاة ثانية جراء فيروس كورونا المستجد في محافظة كربلاء الى ذلك، أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك ثبوت إصابة نادين دوريس، وزيرة الدولة لشؤون الصحة، المعينة بسلامة المرضى والوقاية من الانتحار والصحة النفسية، بفيروس كورونا المستجد. وقال هانكوك في تغريدة: “يؤسفني حقا سماع ثبوت إصابة نادين بفيروس كورونا. لقد اتخذت الإجراء الصحيح عن طريق عزل نفسها في المنزل”. وفي الصين قالت حكومة إقليم هوبي الصيني في إشعار إن الصناعات الرئيسية ستستأنف أنشطتها في مدينة ووهان بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد كما سجلت الصين 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و22 حالة وفاة.

اقتصاديا، أعلنت منظمة التجارة العالمية تعليق كل اجتماعاتها حتى العشرين من مارس بعد تأكيد اصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا. وقال روبرتو أزيفيدو المدير العام للمنظمة التي مقرها جنيف إن كل الاجتماعات ستعلق اعتبارا من أمس الأربعاء وسيجري تقييم الوضع قبل نهاية الأسبوع القادم.