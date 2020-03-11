نواب من (قلب تونس) يقدمون طلب استقالة

تونس ـ وكالات: تقدم 11 نائبا من كتلة حزب “قلب تونس” المعارض بطلب الاستقالة من الحزب بعد أشهر قليلة فقط من انطلاق الولاية البرلمانية الجديدة. وحل حزب “قلب تونس” الذي يرأسه رجل الأعمال وقطب الإعلام في تونس نبيل القروي ثانيا في الانتخابات التشريعية في أول مشاركة له في الانتخابات في حين خسر القروي الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس الحالي قيس سعيد. وعلل النواب ومن بينهم رئيس كتلة الحزب حاتم المليكي طلب استقالتهم بمعارضتهم لطريقة إدارة الحزب ومواقفه السياسية من الحكومة والرئاسة. وتقدم النواب بطلبهم إلى مكتب مجلس النواب (البرلمان) في انتظار أن يتم تفعيله.وقال متحدث باسم الحزب الصادق جبنون إنه لا تزال هناك فرصة لرأب الصدع والتراجع عن الاستقالة في اجتماع منتظر للمكتب السياسي. ومن شأن انسحاب النواب أن يضعف من موقف الحزب الذي تحتل كتلته المرتبة الثالثة في البرلمان بـ38 مقعدا.

على صعيد آخر، أعلنت النيابة العامة التونسية أن قوات الأمن اعتقلت 5 أشخاص على علاقة بالانتحاريين اللذين فجّرا نفسيهما أمام السفارة الأميركية في العاصمة التونسية مشيرةً إلى أنّ المشتبه بهم الخمسة أودعوا الحبس الاحتياطي. وقال المتحدّث باسم النيابة العامة، سفيان السليطي، وهو أيضاً الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، إنّ المشتبه بهم الخمسة اعتقلوا السبت وتمّ استجوابهم في ثكنة باب القرجاني في تونس العاصمة وهي أحد أبرز المراكز الأمنية التابعة لوحدات مكافحة الإرهاب في العاصمة.

وبحسب وسائل إعلام تونسية فإنّ الانتحاريين هما رجلان يتحدّران من العاصمة وقد حكم عليهما في 2014 بالسجن بموجب قانون مكافحة الإرهاب لكنّهما أنهيا محكوميتهما، فيما لم يقدّم السليطي أيّ تفاصيل أخرى بشأن الموقوفين الخمسة.

وكان الانتحاريان فجّرا نفسيهما صباح الجمعة الماضية قرب دوريّة أمنيّة في منطقة البحيرة 2 مقابل السفارة الأميركية، ممّا أسفر عن إصابة ملازم و5 أمنيين آخرين وامرأة مدنية، وما لبث أن توفّي الملازم البالغ من العمر 52 عاماً متأثراً بجروحه. ولم تعلن وزارة الداخلية التونسية حتى الآن عن إحراز أيّ تقدّم آخر في التحقيق الذي بدأ الجمعة، كما لم تتبنّ أي جهة هذا الاعتداء.