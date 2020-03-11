الحكومة اليمنية: البعثة الأممية في الحديدة فشلت في تنفيذ اتفاق السويد

عدن ـ وكالات: اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، بالفشل في تنفيذ بنود اتفاق السويد الموقع بين الحكومة اليمنية وجماعة “أنصار الله”، في 13 ديسمبر 2018. وقال الإرياني في تغريدات على حسابه في “تويتر”، أرفقها بوثائق “رغم الميزانية السنوية الضخمة، 56 مليون دولار، والنفقات الباذخة من إيجار سفن 810000 دولار شهريا وفنادق 3 ملايين دولار وفلل 1.8 مليون دولار وجيش الموظفين 159، فشلت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في تحقيق أي تقدم في تنفيذ بنود اتفاق السويد أو التخفيف من المعاناة الإنسانية للمواطنين”. وأضاف “فشلت البعثة الدولية في إجبار أنصار الله على تنفيذ أيا من التزاماتها بموجب اتفاق السويد والانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة وضبط خروقاتها لوقف إطلاق النار”. ‏وطالب الوزير الإرياني، الأمم المتحدة، بـ”تقييم أداء بعثتها لدعم اتفاق الحديدة خلال الفترة الماضية ومراجعة ميزانيتها التي تعكس مستوى الاستهتار بمعاناة ملايين الجوعى والمعدمين”.

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