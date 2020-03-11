شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة نائب وزير الزراعة في جورجيا بكورونا‎ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020 الخليج 365 أعلنت وزارة الزراعة في جورجيا، اليوم الأربعاء، إصابة نائب الوزير أيوري نوزادزة بفيروس كورونا.

Advertisements وذكرت وسائل إعلام محلية أن الفيروس انتقل إلى نوزادزة من أحد أفراد أسرته. وارتفع عدد المصابين بكورونا في البلاد 24 شخصا، وفق إحصاءات رسمية. وحتى مساء يوم الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 125 ألف شخص في 121 دولة وإقليما، توفي منهم نحو 4590، أغلبهم في الصين، إيطاليا، إيران وكوريا الجنوبية.

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