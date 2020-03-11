واشنطن تدرس حظر دخول المسافرين من أوروبا للسيطرة على "كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020

الخليج 365

تدرس الولايات المتحدة منع دخول المسافرين من أوروبا ضمن عدة إجراءات احترازية للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.



ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، أعلن مسؤول أمريكي كبير، اليوم الأربعاء، أن "الولايات المتحدة تدرس حظر دخول المسافرين من أوروبا لاحتواء فيروس كورونا".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" في الولايات المتحدة الأمريكية الـ 1000 إصابة، بحسب إحصاءات السلطات الفيدرالية والمحلية.

وبحسب الإحصاءات التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" والتي حصلت عليها من جهات فيدرالية، فإن عدد الإصابات تجاوز الألف إصابة في أمريكا.

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ووفقا للصحيفة تم تسجيل إصابة 1004 أشخاص في 37 ولاية بالإضافة لمنطقة كولومبيا، كما تم تسجيل 31 حالة وفاة على الأقل بسبب الفيروس.

من جهتها جامعة "جونز هوبكنز" التي تقوم بإعداد إحصاءات تتعلق بالإصابات، فقد وصل عددها إلى 971 حالة و28 حالة وفاة.

وسجل مركز الأمراض السيطرة على الأمراض الوبائية (CDC)، أكثر من 700 إصابة يوم أمس الثلاثاء.

وكانت صحيفة "بيزنس إنسايدر" نشرت، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة سجلت أعلى معدل وفاة بسبب الفيروس، حيث لقي 5.7 في المئة من المصابين حتفهم.

ويعتبر هذا المعدل أكبر من معدل منظمة الصحة العالمية الذي يقدر بـ3.4 في المئة ومن معدل وفيات الصين الذي وصلت نسبتها إلى 3.8 في المئة.

وتربط السلطات الأمريكية ارتفاع معدل الوفيات بعدم الوصول إلى الاختبارات عند تفشي الفيروس في البلاد.