شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب: مستعد لإستخدام صلاحياتي لمكافحة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020 الخليج 365 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، اليوم الأربعاء، إنه مستعد لاستخدام السلطة الكاملة للحكومة الفيدرالية للتعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة.

Advertisements وقال ترامب عبر تويتر: "أنا مستعد تمامًا لاستخدام السلطة الكاملة للحكومة الفيدرالية للتعامل مع التحدي الحالي المتمثل في الفيروس التاجي". وسعى الرئيس دونالد ترامب اليوم الأربعاء إلى تهدئة المخاوف من انتشار الفيروس التاجي سريع الانتشار وقال إنه سيستخدم جميع الموارد الحكومية اللازمة لمكافحته. ووقع الرئيس دونالد ترامب اليوم الأربعاء مذكرة توجه وزير العمل الأمريكي لاتخاذ خطوات لتوفير أجهزة التنفس لاستخدامها من قبل العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يتعاملون مع تفشي الفيروس التاجي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: مستعد لإستخدام صلاحياتي لمكافحة فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.