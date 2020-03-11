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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية توقف عروض الأفلام في صالات السينما حتى إشعار آخر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020
الخليج 365
علقت الحكومة السعودية عروض الأفلام في صالات ودور السينما حتى إشعار آخر كإجراء احترازي لمكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المملكة أعلنت اليوم الأربعاء "تعليق عروض الأفلام في صالات ودور السينما حتى إشعار آخر" بسبب فيروس كورونا.
وأردفت الوكالة أن هذا الإجراء جاء "وفقا للإجراءات الوقائية الاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة في إطار جهودها للسيطرة على فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره وحرصا على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم".
بدوره صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، اليوم الأربعاء، أن هناك ما يقارب 2500 حالة في العزل المنزلي خضعوا لإجراءات العزل المنزلي تحسبًا لاحتمال إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف في تصريحات، نقلتها صحيفة "صدى" السعودية أن "ثلث الحالات المصابة بفيروس كورونا تم رصدها استباقيًا، مشيرا إلى ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس حول العالم، ووصول الحالات المتوفاة إلى 4300".
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