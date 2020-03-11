شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هولندا تعلن وفاة شخص بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مارس 2020 الخليج 365 - متابعات أعلن المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة،اليوم الاربعاء،وفاة شخص متأثراً بإصابته بفيروس كورونا. وذكر المعهد في بيان أن الشخص المتوفي يبلغ من العمر 68 عاماً ويعاني من أمراض سابقة خطيرة ما يرفع العدد إلى خمس حالات وفاة ..مشيراً إلى تسجيل 121 حالة إصابة جديدة بالفيروس في البلاد ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 503 حالات.

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