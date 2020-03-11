أفادت وكالة الأنباء الكويتية عن تعليق الرحلات من وإلى ​مطار الكويت الدولي​ اعتباراً من يوم الجمعة، وقد منحت الموظفين عطلة حتى نهاية آذار الجاري في ظل المستجدات المتعلقة ب​فيروس كورونا​، كما منعت التواجد داخل المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق، والنوادي الرياضية والمعاهد الصحية، وطلبت من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نشر التوعية بقدر المستطاع.

وكانت قد أشارت ​وزارة الصحة​ الكويتية إلى "أننا رصدنا 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات الى 72 حالة"، مشيرة الى أن "77 من اصل 165 قدموا امس من ​ايران​ مصابون بكورونا".