أفادت وكالة الأنباء الكويتية عن تعليق الرحلات من وإلى مطار الكويت الدولي اعتباراً من يوم الجمعة، وقد منحت الموظفين عطلة حتى نهاية آذار الجاري في ظل المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، كما منعت التواجد داخل المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق، والنوادي الرياضية والمعاهد الصحية، وطلبت من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نشر التوعية بقدر المستطاع.
وكانت قد أشارت وزارة الصحة الكويتية إلى "أننا رصدنا 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات الى 72 حالة"، مشيرة الى أن "77 من اصل 165 قدموا امس من ايران مصابون بكورونا".
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