أشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيمون أبي رميا​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "بسبب التطورات المتسارعة، أدعو كل المواطنين في ​قضاء جبيل​ الى البقاء في منازلهم وعدم الاختلاط والاحتكاك وإقفال كامل المؤسسات الرسمية والخاصة باستثناء ​المستشفيات​ و​الصيدليات​ والأفران ومحلات المواد الغذائية"، معتبرا أن "هذه الدعوة استباقية ووقائية وعلينا التعاطي مع الواقع بكل مسؤولية وجدية".

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كانت هذه تفاصيل خبر ابي رميا: ادعو كل المواطنين في قضاء جبيل للبقاء في منازلهم واقفال المؤسسات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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