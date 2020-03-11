الجوزو: من يخشى أن يقع له مكروه يستطيع أن يصلي في بيته

اشار مفتي ​جبل لبنان​ الشيخ محمد علي الجوزو في بيان له حول صلاة الجمعة إلى أنه "انطلاقا من قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ومن أن حفظ النفس من مقاصد الشريعة، ونظرا لخطورة وباء ​الكورونا​ وسرعة انتشاره، وحرصا على حياة الناس، يسمح للمرضى وكبار السن الذين يخافون على أنفسهم من انتقال العدوى إليهم وإلى من يحيطون بهم، بأن يصلوا صلاة الظهر في بيوتهم، أخذا ب​القاعدة​ الأصولية لا ضرر ولا ضرار"، معتبرا أن "من كان يخشى أن يقع له مكروه يستطيع أن يصلي في بيته، ولا حرج في ذلك، إلى أن يمن الله على الناس بالفرج ويرفع البلاء عن البلاد والعباد. كما نطالب أبناءنا وأهلنا بأن يلتزموا التعليمات الصحية التي تقررها الجهات المسؤولة في البلد".

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