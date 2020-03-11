اعتبر رئيس "حزب ​الحوار الوطني​" النائب ​فؤاد مخزومي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "​حساسية​ الوضع الصحي الذي وصلنا اليه بعد تفشي المرض وازدياد ​حالات​ المصابين بنسبة 30 بالمئة يوميا، باتت تستدعي إجراءات اكثر صرامة أهمها إعلان حالة الطوارىء لمدة 15 يوما يلتزم فيها المواطنين منازلهم كي يتم إحتواء ​فيروس كورونا​ والحد من انتشار المرض".

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كانت هذه تفاصيل خبر مخزومي: لاعلان حالة الطوارىء 15 يوما لاحتواء فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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