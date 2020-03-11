اغلاق مغارة جعيتا لغاية 18 آذار

اعلن مدير عام شركة "ماباس" المشغلة لمرفق ​جعيتا​ السياحي ​نبيل حداد​ انه والتزاما بقرار وزير ​السياحة​ وحفاظا على سلامة المواطنين، تغلق المغارة ابوابها امام الرواد لغاية مساء 18 اذار الجاري.

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