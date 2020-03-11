اغلاق مغارة جعيتا لغاية 18 آذار

اعلن مدير عام شركة "ماباس" المشغلة لمرفق جعيتا السياحي نبيل حداد انه والتزاما بقرار وزير السياحة وحفاظا على سلامة المواطنين، تغلق المغارة ابوابها امام الرواد لغاية مساء 18 اذار الجاري.
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