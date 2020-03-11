اقفال محطات التزلج في الارز حتى اشعار اخر

أعلنت شركة تليسكي الارز عن إقفال محطات التزلج في الارز حتى إشعار آخر، بسبب انتشار ​فيروس كورونا​ في ​لبنان​ وحفاظا على سلامة رواد التزلج.

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