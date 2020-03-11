وصلت عند التاسعة من مساء اليوم الى مطار بيروت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيرانية والقادمة من طهران رحلة على متنها 105 ركاب.
وفور وصول الطائرة الى المطار توجه الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة العامة في المطار الى الطائرة و قام بالإجراءات الطبية والتدابير الوقائية اللازمة لجميع المسافرين ، حيث لم تسجل اية اعراض مرضية عليهم.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول طائرة ايرانية الى المطار على متنها 105 ركاب ولا اعراض مرضية عليهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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