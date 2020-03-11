وصول طائرة ايرانية الى المطار على متنها 105 ركاب ولا اعراض مرضية عليهم

وصلت عند التاسعة من مساء اليوم الى ​مطار بيروت​ ​طائرة​ تابعة للخطوط الجوية الإيرانية والقادمة من ​طهران​ رحلة على متنها 105 ركاب.

وفور وصول الطائرة الى ​المطار​ توجه الفريق الطبي التابع ل​وزارة الصحة العامة​ في المطار الى الطائرة و قام بالإجراءات الطبية والتدابير الوقائية اللازمة لجميع المسافرين ، حيث لم تسجل اية اعراض مرضية عليهم.