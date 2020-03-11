درويش التقى دياب: لاتخاذ إجراءات بوتيرة مرتفعة وسريعة لأن الكورونا يتفشى بشكل كبير

اشار النائب علي درويش في تصريح له بعد لقائه رئيس الحكومة حسان دياب إلى أنه "عرضنا مواضيع عدة، لا سيما موضوع فيروس"الكورونا"، وأهمية اتخاذ إجراءات بوتيرة مرتفعة وسريعة، لان الفيروس يتفشى بشكل كبير، وللاسف فإن المستشفيات الموجودة في طرابلس غير مجهزة، وعليه يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة، وطالبت بدعم مستشفيات طرابلس بالتجهيزات اللازمة وعلمت أن الحكومة ستتخذ إجراءات جديدة بعد ظهر اليوم تتلاءم مع حجم الانتشار الحاصل للفيروس".
ولفت الى انه "بحثت مع دياب موضوع تعيينات الفئة الاولى، والآلية التي ستتبع فيها، وطالبت بان تتمثل طرابلس، كذلك الطائفة الإسلامية العلوية، لأننا نعتبر انفسنا جزءا من هذه المدينة والدولة ويجب ايلاء الموضوع الأهمية. كذلك طالبنا بضرورة الإسراع في انتخابات المجلس الإسلامي العلوي، لاسيما ان رئاسة مجلس الوزراء لديها سلطة وصاية عليه، ووجب عدم الإستمرار في تعطيل هذه المؤسسة".
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