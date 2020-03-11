الطقس غدا غائم مع ارتفاع إضافيّ وملحوظ بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا ربيعيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر يوم غد الخميس حيث يتأثر بمنخفض جوي مصدره ​ليبيا​ و يتجه نحو شمال شرق مصر و يقترب تدريجياً ويحمل معه غبار، رياح قوية تصل لحدود ال٩٠ كلم/س و​أمطار​ ويستمر حتى بعد ظهر يوم السبت حيث ينحسر تدريجياً".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع إضافيّ وملحوظ ب​درجات الحرارة​ على الساحل ونسبة رطوبة منخفضة صباحاً، كما تنشط الرياح وتتحول تدريجياً بعد الظهر الى شديدة مع اقتراب المنخفض الجوي وتمركزه فوق مصر حيث تصل سرعتها الى ٩٠ كلم/ساعة في المناطق الجنوبية اعتباراً من بعد الظهر وتكون محملة بالغبار مما يؤدي الى سوء الرؤية أحياناً ويرتفع موج البحر ، تتساقط أمطار متفرقة وموحلة اعتباراً من المساء خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية ومن المتوقع ان تشتدّ غزارتها ليل الخميس/الجمعة مع حدوث برق ورعد.

الجمعة: غائم اجمالاً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات، تتساقط أمطار تكون غزيرة مترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية وشديدة تصل سرعتها الى حدود ال٩٠ كلم /س خاصة فجر الجمعة مع تمركز المنخفض فوق ​سيناء​ ، كذلك تتساقط حبات من البرد على الساحل و تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق. نحذر من تشكل ​السيول​ في المناطق الجنوبية و الداخلية.

السبت:غائم اجمالاً مع انخفاض بدرجات الحرارة و تشكل ضباب كثيف على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تخف حدتها نهاراً و يتحسن الطقس اعتباراً من بعد الظهر .